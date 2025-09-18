Skipr

Wisseling in raad van toezicht Emergis

,

Naomi Tas (1960) is 17 september 2025 toegetreden tot de raad van toezicht van Emergis, een organisatie voor mentale gezondheid en welzijn met meerdere locaties in Zeeland.

Zij volgt hiermee Adriaan Jansen op die na zes jaar met zijn werkzaamheden voor de raad van toezicht stopt. De raad van toezicht en raad van bestuur danken Adriaan Jansen hartelijk voor zijn actieve bijdrage en positief kritische houding.

Staat van dienst

Naomi Tas heeft een lange staat van dienst in het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg, met ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring. Ze begon als sociotherapeut en groeide via coördinatie- en managementfuncties uit tot directeur bij Parnassia Groep en Arkin en bestuurder bij RIBW K/AM. Ze combineert strategisch inzicht met ervaring in verander- en cultuurtrajecten, vastgoed- en HRM-portefeuilles en het begeleiden van complexe transities. Sinds 2022 is Naomi actief als executive coach en voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Jeugdteams Leidse Regio. Haar achtergrond als gz-psycholoog en diverse postacademische opleidingen versterken haar profiel als ervaren en verbindend leider.

Verbinding

Naomi Tas: “Ik ben verheugd om mijn kennis en ervaring in te gaan zetten voor de aansprekende missie van Emergis. In een tijd waarin polarisatie gemeengoed lijkt streef ik ernaar om juist bij te dragen aan de samenhang en de zoektocht naar de verbinding in soms complexe maatschappelijke thema’s.  Ik kijk ernaar uit om dit samen met de overige raadsleden en het bestuur te kunnen doen.”

