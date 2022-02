Wisseling raad van toezicht in zorggroep Maas & Waal

De nieuwe raad van toezicht van zorggroep Maas & Waal is naar eigen zeggen beter toegerust op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Per 1 januari 2022 is Rob Stout toegetreden tot de raad van toezicht. Hij heeft de auditcommissie in zijn portefeuille. Stout heeft kennis van en ervaring op financieel en bedrijfskundig gebied en op het terrein van informatietechnologie en innovatie. Hij is partner bij Deloitte Risk Advisory.

Nieuwe voorzitter

Jacqueline Wijnveen is per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van zorggroep Maas & Waal. Zij heeft het voorzitterschap overgenomen van Ton de Goeij. Ton de Goeij is, tegelijk met Jurgen van Dinteren, volgens rooster afgetreden per 1 januari 2022. Wijnveen is lid van de raad van toezicht sinds 1 januari 2018.

De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht stelt dat met het aantreden van Rob Stout de kennis van de raad van toezicht op het terrein van informatietechnologie en digitale transformatie is vergroot. Iets dat volgens haar met het oog op de toekomst van groot belang is.