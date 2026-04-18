Wissels van de week: benoemingen bij NVvP, Fier en Reinier van Arkel

Elke vrijdag geeft Skipr een overzicht van de belangrijkste wisselingen in raden van bestuur en raden van toezicht in de Nederlandse zorg. In week 16 weer bestuurlijke wisselingen in de volle breedte van de zorgsector. Verschillende benoemingen betreffen doorstroom vanuit eigen organisatie of sector.

Anne Koopmans is op het Voorjaarscongres in Maastricht benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de beroepsvereniging van psychiaters. Zij volgt prof. dr. Niels Mulder op, die vier jaar bestuursvoorzitter was. Koopmans is psychiater bij PsyQ in Utrecht. In het verenigingsbestuur werkt zij samen met vicevoorzitter Marja van ’t Spijker, penningmeester Aukelien van Nijen en de leden Jeroen Koning, Marco Bottelier, Tanja Berger en Dwight Grondel (aios assessor).

Dennis van Achthoven start per 1 juli 2026 als bestuurder van Fier, landelijk expert op het gebied van (seksueel) geweld, uitbuiting en eerkwesties. Hij volgt interim-bestuurder Paul van der Linden op. Van Achthoven is sinds 2015 directeur/bestuurder bij Stichting Icare, waar hij verantwoordelijk is voor onder meer wijkverpleging, verpleeghuiszorg en bedrijfsvoering.

Bram Berkvens treedt per 1 juli toe tot de raad van bestuur van ggz-organisatie Reinier van Arkel. Hij volgt Robert Derksen op en krijgt de portefeuille bedrijfsvoering. Berkvens is momenteel directeur algemene zaken binnen de eenheid Reinier in de Kliniek. In de rvb werkt hij samen met bestuursvoorzitter Tom van Mierlo.

Bij PRO Groep, organisatie in de (huisartsen)zorg, is per 1 april de dagelijkse leiding overgedragen aan Niek Janssen, die algemeen directeur wordt, en Stefan Raap, die aantreedt als financieel directeur. Zij vormen samen het statutaire directieteam en zijn verantwoordelijk voor PRO Groep en dochterondernemingen Praktijksteun, Evie en Sitis. Oprichters Nanco van Arkel en Thijs van Kempen blijven als aandeelhouders betrokken.

Bij Centramed, een onderlinge waarborgmaatschappij voor zorginstellingen, heeft Jean-Paul Essers afscheid genomen als voorzitter van de raad van commissarissen na acht jaar lidmaatschap, waarvan 6,5 jaar als voorzitter. Niels Honig, lid van de rvc sinds september 2025 en bestuursvoorzitter van ziekenhuis Franciscus, is benoemd tot voorzitter en volgt Essers op. Daarnaast is Jeroen Gast toegetreden als lid van de rvc. Gast is bestuurder van Fivoor en bekleedt daarnaast voorzittersrollen bij de Stichting Verslavingszorg GGZ en de Gebruikersvereniging USER.

Bij beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN treden Florian van Hunnik en Kjeld Aij in mei toe tot het bestuur. Van Hunnik, CNIO bij het OLVG, krijgt de portefeuille digitalisering en innovatie. Aij, sinds 2020 directeur bij het Erasmus MC (thema’s Dijkzigt en Gezondheidswetenschappen), neemt financiën onder zijn hoede. Aij is daarnaast lid van de raad van commissarissen bij het Leger des Heils en toezichthouder bij Huisartsenpost Amstelland en Gezondheidscentrum Goverwelle.

Roel van der Heijde is benoemd tot directeur van VTZ Rotterdam, een stichting voor vrijwilligers terminale zorg. Hij volgt Wytske Inggamer op, die ruim twintig jaar aan de organisatie verbonden was en haar werkzaamheden afrondt. Van der Heijde heeft meer dan twintig jaar ervaring als manager, trainer en adviseur in de zorg.

Bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de jongerenraad uitgebreid met nieuwe leden. Sophie Heijnen (Groene Hart Ziekenhuis), Max van der Heijden (student Nova College Haarlem) en Lisanne Kattenberg (Vogellanden) zijn toegetreden tot de jongerenraad, die de vereniging van ziekenhuizen adviseert over thema’s die spelen onder jonge zorgprofessionals. Zo zet zij zich actief in voor de toekomst van de zorg en voor het versterken van de positie van jonge professionals binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categoriale zorginstellingen.