WKZ en Máxima bouwen OK voor hersentumoren

Deze ‘ Intra Operatieve MRI-OK’ zal midden 2022 klaar zijn. Naast reguliere OK-verrichtingen is dan ook gebruik te maken van een nieuwe innovatieve ontwikkeling, zoals de IO MRI-OK. Er zijn wereldwijd maar enkele plekken waar zo’n combinatie van MRI met OK in de praktijk wordt gebruikt. Donderdag ging de eerste paal de grond in.

Een MRI in de operatiekamer heeft belangrijke voordelen. Het biedt de mogelijkheid om tijdens een neurochirurgische operatie nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken. Daarmee krijgen artsen een actuele weergave van de anatomische verhoudingen en daarmee real-time informatie over de grootte van de nog resterende tumor en de verhoudingen tot het gezonde omringende hersenweefsel. De neurochirurg kan zo veiliger en nauwkeuriger meer tumorweefsel verwijderen en een nieuwe operatie mogelijk vermijden.