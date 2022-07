Woonzorg Flevoland neemt thuiszorgorganisatie over

Thuiszorgorganisatie Zorgfix in Almere is overgenomen. De thuiszorg aan cliënten van Zorgfix wordt voortgezet door Woonzorg Flevoland.

Sinds 2015 is Woonzorg Flevoland actief in Almere met onder meer huishoudelijke ondersteuning, dagbestedingslocaties en een eerstelijnsverblijf voor herstelzorg. De zorg voor cliënten van Zorgfix wordt overgenomen door Woonzorg Flevoland met de voor hen vertrouwde gezichten. De Zorgfix-medewerkers komen allen in dienst van Woonzorg Flevoland. De wijkteams zullen de komende maanden stap voor stap worden samengevoegd.

Versterking en aanvulling

“De overname betekent een aanzienlijke versterking en welkome aanvulling van de capaciteit van Woonzorg Flevoland in de thuiszorg in Almere. En biedt ook kansen om het zorgaanbod uit te breiden”, aldus John Bos, voorzitter raad van bestuur van Woonzorg Flevoland. “Er ontstaat een bredere basis voor cliënten en zorgmedewerkers van zowel Zorgfix als Woonzorg Flevoland.”



Doelmatiger organiseren

Bos wijst op de grote maatschappelijke opgave voor de ouderenzorg. Door de vergrijzing groeit de zorgvraag en ook de complexiteit ervan. Mensen blijven langer thuis wonen, waarin de thuiszorg een essentiële rol speelt. “We zijn een innovatieve en ondernemende zorgorganisatie en willen in Almere die rol maximaal invullen,” zegt Bos. “De overname biedt dankzij de uitbreiding van de thuiszorgcapaciteit ons en de inwoners van Almere nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen wij de thuiszorg doelmatiger organiseren en ons zorgaanbod in de keten uitbreiden.”