Woonzorg Nederland lanceert toolkit dementievriendelijk woongebouw

Seniorenhuisvester Woonzorg Nederland heeft de toolkit ‘Dementievriendelijk wonen’ vernieuwd. Deze is opgesteld in samenwerking met Alzheimer Nederland en Koöperatieve Architekten Werkplaats (KAW).

De toolkit richt zich op de directe woonomgeving van senioren en geeft handvatten voor ontwikkelaars, complexbeheerders en huurders. Ook Aedes, ActiZ en de DEEL Academy van TU Eindhoven zijn betrokken bij het vernieuwen van de toolkit.

Vernieuwing noodzakelijk

De vorige toolkit was vanwege veranderingen in het zorglandschap toe aan vernieuwing. Een van de uitdagingen van de komende jaren is dat het aantal mensen met dementie enorm groeit naar meer dan een half miljoen in 2040.

Een dementievriendelijk gebouw en begeleiding door beheerders, (mede)huurders en sociale omgeving zijn essentieel voor de zelfredzaamheid van deze groep senioren. Daarom heeft Woonzorg Nederland het initiatief genomen om de toolkit ‘Dementievriendelijk wonen’ te herzien. De opgedane kennis van alle partners zijn hierbij gebundeld. En de toolkit is uitgebreid met toevoegingen die relevant zijn voor woningcorporaties, ontwikkelaars en beheerders.

Dementievriendelijke aanpak

Naast het updaten van de bestaande toolkit, is er ook veel nieuwe informatie toegevoegd die gericht is op het woongebouw.

“Naast passende woonvormen en leefgemeenschappen combineren we wonen nu met een structurele dementievriendelijke aanpak. Door bij de ontwikkeling van onze complexen al rekening te houden met aanpassingen voor deze doelgroep, en daarnaast onze bewonersconsulenten te leren gedrag en symptomen te herkennen”, aldus Willemijn Souren, programmamanager woonvormen bij Woonzorg Nederland.

Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland: “De bouw en inrichting van een woning maakt een wereld van verschil voor een bewoner met dementie. Door een woning en ook de omgeving dementievriendelijk te maken, kunnen mensen met dementie langer zelfstandig en prettiger wonen.”

De toolkit Dementievriendelijk Woongebouw staat op de website van Alzheimer Nederland.