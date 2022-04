Woonzorg NL verkoopt woon-zorgcomplex voor huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Woonzorg Nederland verkoopt het leegstaande woon-zorgcomplex Luingaborg in Bierum (Groningen) aan gemeente Eemsdelta. De gemeente wil er vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten en verzocht daarom om een versnelde levering. Die stond gepland voor juni, maar is vervroegd naar 22 april. Dat meldt Woonzorg Nederland .

De gemeente benaderde Woonzorg Nederland in maart met de wens het pand op korte termijn te willen gebruiken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Met de aankoop van Luingaborg wil de gemeente zelf de regie kunnen houden op de woonontwikkelingen in het dorp Bierum. De gemeente was hierover al in gesprek met Woonzorg Nederland. De vraag naar opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft het proces versneld.

Huisvesting Oekraïense gezinnen

Luingaborg biedt de mogelijkheid tientallen gezinnen te huisvesten. Burgemeester Ben Visser: “We willen als gemeente graag samen met de bewoners van Bierum de opvang van vluchtelingen in hun midden vormgeven. Wij zijn een gastvrije en zorgzame samenleving die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten een veilig onderkomen biedt.”

Woonzorg Nederland

Concentratie van opvang maakt de hulpverlening gemakkelijker, stelt Woonzorg Nederland. Daarnaast beschikt Luingaborg over gemeenschappelijke ruimtes die voor uiteenlopende activiteiten in de opvang en begeleiding kunnen worden ingezet. De verwachting is dat de renovatie, controle van installaties en voorzieningen en inrichting enkele weken zullen vergen. De eerste vluchtelingen kunnen er eind mei en begin juni terecht.

Luingaborg staat leeg

Luingaborg telt 53 wooneenheden en staat sinds 2017 leeg. Het oude woon-zorgcomplex werd voor die tijd verhuurd aan De Zonnehuisgroep. Woonzorg Nederland verkoopt het pand, omdat er lokaal weinig vraag meer is naar intramurale huisvesting. Bovendien voldoet het niet aan de eisen voor duurzame seniorenhuisvesting.