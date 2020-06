Woonzorgcentrum Sint Anna benoemt interim-bestuurder

Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer heeft Karin Lieber aangesteld als interim-bestuurder. Zijn volgt Enny Hoenselaar op die per 1 juli haar functie als bestuurder neerlegt.

Lieber is een ervaren zorgbestuurder in met name de ouderenzorg, zodat ze vanaf dag één in alle relevante dossiers haar aandeel kan leveren. Tot 2018 was ze bestuursvoorzitter van de Zinzia Zorggroep. Ook was ze elf jaar lid van het bestuur van branchevereniging ActiZ.

Recentelijk is ze toegetreden tot het bestuur van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg (VPTZ). De raad van toezicht denkt met Lieber een “open, verbindende en resultaatgerichte” bestuurder in huis te hebben gehaald, “met oprechte aandacht voor dat wat er voor mensen werkelijk toe doet”.

In de zomermaanden zal Lieber kennis gaan maken met alle samenwerkingspartners in de regio. De raad van toezicht gaat intussen op zoek naar een definitieve opvolger.