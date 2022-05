Wouter Bos aan de slag als nieuwe bestuursvoorzitter Menzis

Oud-politicus Wouter Bos is op 1 mei gestart als de nieuwe bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. Hij is de opvolger van Ruben Wenselaar.

Wouter Bos: “Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging. Het is voor mij een mooie terugkeer naar de wereld van de zorg. Ik vind het belangrijk dat Menzis voorop wil lopen in de beweging naar regionaal georganiseerde zorg met de juiste aandacht voor preventie en duurzame toegankelijkheid. En dan liefst ook nog voor een aantrekkelijke premie. Kortom, genoeg te doen!”

Wouter Bos bestuursvoorzitter Menzis

Wouter Bos zal zich in eerste instantie richten op het kennismaken met collega’s, de interne organisatie en de vele partijen en stakeholders waar Menzis mee samenwerkt. Zelf zegt hij daarover: “Ik ga niet meteen met allerlei meningen de media in. Ik vind het belangrijker dat Menzis en ik elkaar eerst nog beter leren kennen. Voor mij is er in ieder geval genoeg te leren over onze regio’s, onze verzekerden, onze producten en onze concurrenten, daar heb ik voorlopig mijn handen aan vol.”

Loopbaan Wouter Bos

Wouter Bos begon zijn carrière bij Shell (1989-1998). Daarna was hij actief in de politiek (1998-2010), onder meer als lijsttrekker van de PvdA. Tijdens de bankencrisis (2007-2010) was hij minister van Financiën. Na de politiek was Wouter eerst drie jaar werkzaam als voorzitter van KPMG Gezondheidszorg. Daarna kreeg hij de leiding over het VU Medisch Centrum dat onder zijn leiding bestuurlijk fuseerde met het AMC tot het huidige Amsterdam UMC. In 2018 werd Wouter bestuursvoorzitter van het net opgerichte Invest-NL, een investeringsmaatschappij die met name in de transitie naar een carbon-neutrale en circulaire economie investeert. Dit voorjaar nam Wouter daar afscheid vanwege zijn overstap naar Menzis.

Wouter Bos: “In mijn nieuwe functie van bestuursvoorzitter van Coöperatie Menzis komen veel van mijn eerdere ervaringen samen. Het gaat over publiek en privaat, over zorg en zorgkosten, over investeren en rendement, over het leiden van een grote organisatie. Ik denk dat Menzis en ik een goede match zijn!”