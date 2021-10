WZA en Interzorg gaan medicijnresten in afvalwater verminderen

Met deze ondertekening spreken de organisaties de intentie uit om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de zorgsector en elkaar te inspireren tot duurzame initiatieven. Met de ondertekening door het WZA en Interzorg Noord-Nederland komt het aantal deelnemende partijen op 23.

Resten in afvalwater

Steeds meer ongewenste stoffen komen op een of andere wijze in het afvalwater terecht en maken zuivering van het water moeilijker en duurder. Medicijnresten zijn daar een voorbeeld van. Deze kunnen een grote impact hebben op flora en fauna.

Aanpak

Om verandering tot stand te brengen, is het van belang om vanuit de hele keten samen te werken, van voorschrijving tot zuivering. Op 12 november 2019 hebben 18 partijen uit het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland een convenant ondertekend. Daarin is onder meer afgesproken dat de deelnemers kennis en data bij elkaar brengen om meer inzicht te krijgen in de effecten van medicijnresten in het afvalwater.

Minder medicijnen voorschrijven

Vanuit het netwerk worden pilots en projecten opgestart die bijdragen aan de doelstellingen. Verder kunnen knelpunten en oplossingen vastgesteld en onder de aandacht worden gebracht van partijen die hier invloed op kunnen uitoefenen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Minder medicijnen

Naast aandacht voor een goede afvalverwerking van medicijnresten, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om minder medicijnen voor te schrijven. Van de Bergh van Interzorg: “Hoe minder geneesmiddelen worden voorgeschreven des te minder er aan medicijnresten in het milieu terecht komen”.

WZA

Het WZA heeft de ambitie om zo milieuvriendelijk mogelijk te worden. “We werken aan vermindering van onze CO2-uitstoot, en het verduurzamen van onze voeding en mobiliteit”, zegt Paul van der Wijk, voorzitter van de raad van bestuur van het WZA, “We zoeken hierin de samenwerking met andere zorg- en welzijnsinstellingen.”

Interzorg

Interzorg wil mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten, vanuit een duurzame visie op zorg. Zij zet zich nu bijvoorbeeld actief in op het verminderen van CO2-uitstoot via een duurzaam Servicecentrum. Maar ook door bij te dragen aan een duurzame leefomgeving binnen en buiten de zorglocaties. Bestuurder van Interzorg Astrid-Odile de Visser: “We verduurzamen onze gebouwen, hebben aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid in onze regio en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen hun leven voort kunnen zetten zoals zij dat graag willen.”

Green Deal

Medicijnresten in het afvalwater verminderen en/of verwijderen maakt deel uit van de Green Deal Zorg 2.0. Deze Green Deal bevat afspraken over duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Brancheorganisaties, zorgverenigingen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken nauw samen in de Green Deal. Ruim 200 organisaties zijn inmiddels aangesloten, waaronder kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden. Ook het WZA en Interzorg Noord-Nederland ondertekenden de Green Deal Zorg 2.0. Andere aandachtspunten van de Green Deal zijn 49% CO2 reductie in 2030, circulaire bedrijfsvoering en een gezondere leefomgeving en milieu.