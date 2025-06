Xpert Clinics en Xpert Handtherapie breiden uit

Xpert Clinics opent in juli en augustus twee nieuwe klinieken in Friesland en Drenthe. Daarmee krijgen inwoners van de noordelijke provincies makkelijker toegang tot hooggespecialiseerde focusklinieken voor orthopedie, hand- en polszorg en handtherapie.

Bij Xpert Clinics kunnen patiënten terecht voor behandeling van planbare, laagcomplexe zorg. Vrijwel alle operaties, inclusief het plaatsen van een heup- of knieprothese, kunnen worden uitgevoerd in dagbehandeling. De nieuwe polikliniek in Drachten zal haar deuren openen per 1 juli, de vestiging in Veenhuizen (waar ook een operatiekamer gerealiseerd wordt) volgt in augustus.

Ook voor een gespecialiseerde orthopedisch chirurg, hand- of polschirurg of handtherapeut wordt die afstand aanzienlijk korter en daar hebben patiënten baat bij, zegt Tim Wolters, handtherapeut bij Xpert Handtherapie. “In Lelystad, voorheen een van de noordelijkste vestigingen van Xpert Clinics, zagen wij op het spreekuur veel patiënten uit de noordelijke provincies.”

Xpert Clinics zal ook in het noorden de samenwerking zoeken met lokale zorgaanbieders. Maria Haan, orthopedisch chirurg bij Xpert Clinics: “Ik heb een zeer prettige samenwerking met het MRI Centrum in Groningen, met andere diagnostische centra en met huisartsen en sportartsen in de regio. We hebben hier ook een ruim netwerk van fysiotherapeuten met wie intensief wordt samengewerkt.”

Zowel Xpert Clinics als Xpert Handtherapie maken deel uit van Equipe Zorgbedrijven.