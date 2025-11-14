Xpert Clinics neemt Stolmed Oogklinieken over

Xpert Clinics breidt haar oogzorg uit met de overname van Stolmed Oogklinieken. Stolmed Oogklinieken, opgericht door oogarts Thorsten Stolwijk, is actief op het gebied van oogheelkunde en heeft drie vestigingen: twee in Noord-Brabant (Etten-Leur en Bergen op Zoom) en één in Zeeland (Goes).

Xpert Clinics, onderdeel van Equipe Zorgbedrijven, is de grootste aanbieder van hand- en polszorg in Nederland en een van de grootste aanbieders van orthopedische zorg. Daarnaast levert Xpert Clinics verzekerde zorg op het gebied van oogzorg, proctologie en, sinds de recente overname van Parkwegkliniek Sommer, ook dermatologie, gynaecologie en urologie.

Uitbreiding

Met de overname van Stolmed Oogklinieken versterkt Xpert Clinics haar positie in de oogzorg en breidt zij geografisch uit naar Zeeland en West-Brabant, waar nog geen vestigingen aanwezig zijn.

Bianca Verburg, CEO bij Equipe Zorgbedrijven: “Met de overname van Stolmed Oogklinieken breiden we onze oogzorgactiviteiten uit, aanvullend op onze huidige locaties in de regio Utrecht. Dit sluit aan bij onze strategie om landelijke dekking te realiseren. Bovendien kunnen we op de locaties van Stolmed ook hand- en polszorg toevoegen.”

Oprichter Thorsten Stolwijk blijft de komende jaren als oogarts verbonden aan de kliniek. “Xpert Clinics is een gerenommeerde partij met een sterke reputatie in de oogzorg, zowel bij patiënten als bij stakeholders”, aldus Stolwijk. “Deze stap waarborgt de continuïteit van onze kliniek en biedt nieuwe kansen.”