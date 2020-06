Yulius benoemt interim-directeur volwassenenzorg

Ggz-instelling Yulius benoemt per 29 juni 2020 Wilma Panneman als directeur volwassenenzorg. De benoeming is op interim-basis en volgt op het aangekondigde vertrek van de zittende directeur volwassenenzorg, Martine den Ouden. Zij start deze zomer als directeur acute psychiatrie bij GGZ Rivierduinen.

Panneman heeft een doctorale graad in bedrijfseconomie en ruime ervaring als interim manager in zowel de kinder- en jeugdpsychiatrie als de volwassenenzorg. In haar opdrachten richt ze zich op het verbeteren en ontwikkelen van organisaties waarbij zij daadkracht en zakelijkheid combineert met oprechte aandacht voor mensen.

Inzet

Kees Oosterwijk bedankt namens de raad van bestuur scheidend directeur Den Ouden voor haar positieve bijdrage aan Yulius. “De door haar getoonde inzet en vakkundigheid hebben in de afgelopen jaren tot belangrijke stappen voorwaarts geleid in onze volwassenenzorg”, stelt Oosterwijk. “De realisatie van het nieuwe spoedeisend centrum voor volwassenen in Sliedrecht is daar een mooi recent voorbeeld van.”