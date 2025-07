Yulius biedt excuses en geldbedrag aan voor misstanden

Tussen 2004 en eind 2007 was er sprake van misstanden bij de voormalige psychiatrische kinder- en jeugdafdeling Colorado/RMPI in Barendrecht, meldt Yulius. De instelling biedt excuses aan en roept gedupeerden op zich te melden.

“We bieden de betrokken oud-cliënten onze oprechte excuses”, aldus Els van Bezouwen, voorzitter van de raad van bestuur. “Ook krijgen zij de mogelijkheid om hun ervaringen te delen in een gesprek met een onafhankelijk bureau en bieden wij hen een financiële tegemoetkoming van 5.000 euro.”

Kinderen moesten op de afdeling bijvoorbeeld als straf in de kou en regen de auto’s wassen van een personeelslid, vertelt bestuurder Wishal Sewbalak aan het AD. “Daar leren ze niets van. Het is vooral vernederend en niet passend binnen een behandelrelatie.” Ook moesten ze bijvoorbeeld het recht op douchen “verdienen”. Hier werd dat gebruikt in een systeem van belonen en straffen, legt hij uit.

Nieuw feitenonderzoek

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de zorgafdeling volledig geïsoleerd werkte, los van de andere afdelingen die behoorden bij het RMPI, een van de rechtsvoorgangers van Yulius. Dit onderzoek leidde tot aanpassing van het behandelbeleid in 2007 en vervolgens tot sluiting van deze afdeling.

Recent kreeg Yulius nieuwe signalen over de situatie tussen 2004 en eind 2007. Yulius is inmiddels een nieuw feitenonderzoek gestart om de situatie scherper in beeld te krijgen. Els van Bezouwen: “Wij trekken ons deze situatie aan. We zien het als onze verantwoordelijkheid fouten uit het verleden te onderzoeken en recht te zetten, ook al is de afdeling gesloten en speelde de situatie jaren geleden. Dat is belangrijk voor de getroffenen, voor ons als organisatie en voor onze medewerkers.”