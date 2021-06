Z-CERT komt met Eerst Hulp Bij Datalekken voor zorg

De zorgsector heeft regelmatig te kampen met datalekker. Volgens cijfers van AP is 30 procent van alle gemelde datalekken in 2020 afkomstig uit de zorg. Er zijn verschillende oorzaken voor, zoals malware-infecties, menselijke fouten, phishing of kwetsbaarheden in webapplicaties.

Om zorgorganisaties te helpen goed om te gaan met datalekken (en herhaling te voorkomen), heeft Z-CERT acht punten op een rij gezet in een overzichtelijke factsheet.