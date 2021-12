Zeeland wil in 2022 digitale overdracht van ambulance aan SEH

Zeeuwse zorgaanbieders en hun leveranciers starten een zogeheten koplopersproject in het landelijke programma Met spoed beschikbaar. Dat is erop gericht om zorgverleners te ondersteunen met de nieuwste versie van de digitale informatieoverdracht van ambulance aan SEH.

Ambulancevoorziening Witte Kruis Zeeland en Adrz stappen samen met leveranciers Enigmatry en ChipSoft in het koplopersproject. Ze zetten zich ervoor in om de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger plan te tillen. Veel ambulancevoorzieningen dragen informatie al digitaal over aan de SEH. Er is echter een vernieuwde, verbeterde overdracht mogelijk en daarom is het landelijke programma Met spoed beschikbaar opgezet.

Verbeteringen

Een belangrijk verschil is dat met de nieuwste informatieoverdracht de informatie meer gestructureerd kan worden vastgelegd in de ambulance en automatisch op de SEH verwerkt kan worden. Dit is voor zowel de zorgverleners op de ambulance als de SEH handig. Een ander verschil is dat de SEH kan zien of de ambulance nog onderweg is of niet meer komt. Bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis van bestemming is gewijzigd. Ook kunnen op eenduidige wijze bijlagen worden verstuurd. Tot slot voldoen de verbeterde ambulanceberichten aan het nieuwste Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Test in 2022

Al deze verbeteringen moeten ertoe leiden dat de SEH nog beter is voorbereid op de komst van de patiënt, waardoor die sneller de juiste zorg ontvangt. De verwachting is dat Witte Kruis Zeeland en Adrz in april 2022 de digitale informatieoverdracht van ambulance aan SEH in de praktijk gaan testen.