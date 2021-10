Zeeuwen krijgen inbreng bij toekomst zorg via burgerberaad

Door samenwerking tussen vier grote Zeeuwse zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ kunnen binnenkort vijfhonderd inwoners van Zeeland hun ideeën over de toekomst van de zorg inbrengen. In het ‘burgerberaad’ zullen de burgers meerdere keren met elkaar in gesprek gaan over de zorg, meldt CZ.

Dit burgerberaad is een initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit regionale samenwerkingsverband zet zich in voor goede en toegankelijke zorg. Ook zorgt het voor ondersteuning in de regio en is ontstaan op initiatief van vier grote Zeeuwse zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ.

Zeeland

De vraag die op tafel ligt, is: hoe moet de zorg in Zeeland veranderen? “We moeten niet alleen praten over inwoners, maar vooral ook praten mét inwoners”, zegt Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ.

Innovatie

Er zijn 33 organisaties aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Zij zoeken samen naar oplossingen voor de grote problemen binnen de zorg. Er is bijvoorbeeld steeds minder zorgpersoneel en tegelijk is er vergrijzing en multimorbiditeit. De zorgorganisaties realiseren zich allemaal dat het maatschappelijk vraagstuk zo groot is dat het alleen samen is aan te pakken. Om tot innovatie te komen, kijkt de Zeeuwse Zorg Coalitie verder dan de eigen organisaties.

Keuzes

Betrokken worden bij de keuzes geeft inwoners van Zeeland de ruimte om tot andere of betere oplossingen te komen. Ze zijn zo in staat om de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg in Zeeland. “Goede oplossingen moeten een zorginfarct voorkomen. De inbreng van inwoners is daarbij zeer welkom”, zegt Edwin Leutscher.

( Omroep Zeeland, CZ)