Zeeuwse Zorg Coalitie stelt programmadirecteur aan

Peter van den Berg start per 1 juni als programmadirecteur bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Peter heeft ruime ervaring in het aanjagen van transformaties en innovaties binnen en buiten de gezondheidszorg. We zijn dan ook ontzettend blij dat hij als programmadirecteur ons team en de regionale samenwerking in Zeeland komt versterken”, reageert voorzitter Peter Bennemeer.

De afgelopen vijf jaar was Peter van den Berg Chief Information Officer (CIO) bij zorggroep ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen.

Regioplan uitvoeren

Per 1 juni start hij als programmadirecteur bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Onze provincie is volop aan het transformeren om de zorg en ondersteuning ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik kijk ernaar uit om samen met inwoners, professionals en bestuurders het regioplan ‘Samen houden we Zeeland gezond én de Zeeuwse zorg gezond’ te realiseren en impact te maken op de beweging naar méér gezondheid, méér samenwerking in de regio en het toekomstbestendig inrichten van zorg en ondersteuning”, reageert Van den Berg op zijn benoeming.