Zeven Nederlandse ziekenhuizen in wereldtop

Zeven Nederlandse ziekenhuizen behoren tot de top 200 ziekenhuizen ter wereld. Het UMC Utrecht is met plaats 22 op de wereldranglijst van Newsweek voor het beste Nederlandse ziekenhuis. Vier Nederlandse huizen prijken dit jaar voor het eerst in de lijst.

Voor het derde jaar op rij geeft het Amerikaanse mediabedrijf Newsweek een ranglijst uit van de beste ziekenhuizen en medische klinieken ter wereld. Een groep van medische experts van over de hele wereld beoordeeld samen met Statista welke huizen het beste zijn. Op welke criteria ze beoordelen staat er niet bij vermeld.

Top 3

De top drie bestaat uit de drie Amerikaanse ziekenhuizen Mayo Clinic in Rochester, Cleveland Clinic en Massachusetts General Hospital. Charité Universitätsmedizin in Berlijn is op plek 6 het hoogste geplaatste Europese ziekenhuis.

UMC Utrecht

UMC Utrecht staat op plaats 22, twee plaatsen lager dan vorig jaar. Toch hebben de Nederlandse ziekenhuizen het ten opzichte van vorig jaar veel beter gedaan. Het Amsterdam UMC staat op plaats 47 (AMC vorig jaar plaats 40). Nieuw in de top 100 is het Leiden UMC op plaats 74.

101-200

Newsweek publiceert de 200 beste ziekenhuizen, waarbij de ziekenhuizen op plaats 101 tot 200 niet nader worden gespecificeerd. In die range staat, net als vorig jaar, het Radboud UMC. Daar zijn bijgekomen Nederlands grootste ziekenhuis, Erasmus MC, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Groningen.