Zeven nieuwe gegevensuitwisselingen op weg naar wettelijke verplichting

De nieuwe gegevensuitwisselingen zijn inmiddels opgenomen in een nieuwe versie van de meerjarenagenda. Die agenda bevat een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen.

Het gaat om de volgende zeven uitwisselingen: Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg , rondom geboortezorg, tussen geboortezorg en JGZ en beelduitwisseling pathologie. Op het gebied van medicatieoverdracht komen daar nog bij: medicatie- en toedieningsgegevens, laboratoriumgegevens voor medicatie en contra-indicatie en overgevoeligheden. Digitaal receptenverkeer, Basisgegevensset Zorg (BgZ), Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid stonden al op de meerjarenagenda. Die vier uitwisselingen hebben prioriteit gekregen.

Woord is aan de Kamer

Demissionair minister De Jonge heeft de geactualiseerde agenda naar Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij een brief over hoe hij regie denkt te nemen over de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De Tweede Kamer moet nog beslissen of er een tweede schriftelijke ronde komt, waarin nog meer vragen gesteld kunnen worden of dat er een wetgevingsoverleg komt met de minister. Maken de Kamerleden geen gebruik van deze twee mogelijkheden, dan is het wetsvoorstel klaar voor plenaire behandeling. Als de Tweede Kamer instemt met het voorstel en er ook een meerderheid voor is in de Eerste Kamer, kan de wet in de loop van komend jaar van kracht worden.