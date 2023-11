Zeven ziekenhuizen voldoen nog niet aan IT-beveiligingsnorm

Bijna alle ziekenhuizen voldoen in 2023 aantoonbaar aan de wettelijk verplichte norm op het gebied van informatiebeveiliging, de NEN 7510, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zeven ziekenhuizen slagen er nog niet in. De toezichthouder heeft daarom concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het uitvoeren van onafhankelijke beoordelingen. De inspectie gaat ervan uit dat in 2024 alle ziekenhuizen werken volgens de norm.