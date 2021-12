ZGT-bestuurder Wolter Odding stapt over naar Tergooi MC

Wolter Odding start per 1 februari als tijdelijk lid van de raad van bestuur van Tergooi MC. Hij is benoemd voor een periode van minimaal 1 jaar. Odding is sinds 2017 bestuurder bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

Eerder was hij financieel bestuurder bij de inmiddels overgenomen snoepgoedproducent Leaf en was hij directielid bij Vitens. Odding is daarnaast lid van de raad van toezicht bij het St. Jansdal ziekenhuis tot eind 2021 en is lid geweest van de ledenraad bij Vereniging Achmea. Per 1 januari 2022 zal hij toetreden tot de raad van toezicht van ouderenorganisatie Vilente.

Samenwerking

In een bericht op LinkedIn schrijft Odding onder meer: “Afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet in de samenwerking met het buurziekenhuis MST, met recentelijk een succesvolle implementatie van een gezamenlijk EPD HiX 6.3. Bij Tergooi wachten er nieuwe uitdagingen. Het realiseren van de prachtige visie, waaronder de ambitie van Zorg dichterbij en de realisatie van de nieuwbouw per medio 2023. Ik kijk uit naar mijn start in Hilversum en de samenwerking met de nieuwe collega’s, maar gelukkig heb ik ook nog wat tijd om te wennen aan mijn afscheid van ZGT.”