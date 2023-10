ZGT Borstkliniek Oost-Nederland (BON) behaalt topklinische status

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is in 2021 toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen STZ). Tot de vereniging STZ worden ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Een STZ-erkenning geeft aan dat een ziekenhuis hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg levert die onderscheidend is van de ‘gewone’ zorgverlening.

Eerder werden in ZGT het Centrum voor Geriatrische Traumatologie, ZGT Slokdarm- en Maagkliniek, diabetische voet, diabetes innovatiecentrum ZGT en ARTeriitis EXpertisecentre Twente (ARTEXT) erkend tot topklinische expertisecentrum.