Zicht op behandelplekken in geestelijke gezondheidszorg ontbreekt

Er mist een landelijk overzicht van de behandelplekken in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Terwijl er meerdere klinieken dit jaar sluiten, heeft de overheid geen duidelijk beeld of er wel genoeg geschikte alternatieven zijn.

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport zegt tegen het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) dat dit totaaloverzicht aan behandelplekken er zo snel mogelijk moet komen.

Klinieken sluiten

Dit jaar besloten meerdere zorginstellingen het aantal bedden af te bouwen of een specialistische kliniek volledig te sluiten. De organisaties willen bezuinigen, kampen met een personeelstekort of willen meer inzetten op therapie vanuit huis. Het plan is om cliënten voortaan een dag- of deeltijdbehandeling te bieden, of door te verwijzen naar een andere kliniek. Maar hoeveel diverse behandelplekken er waar precies zijn, is onduidelijk. (ANP)