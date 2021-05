Ziek kind kan blijven spelen door medicijnpomp in rugzakje

Neuroblastoom wordt behandeld met het medicijn dinutuximab. Dat moest voorheen in periodes van vijf dagen acht uur per dag worden toegediend in het ziekenhuis. Het kind moest voor de zogeheten immunotherapie worden opgenomen. Voor de meeste kinderen is opname nu niet meer nodig. Ze krijgen een pompje mee met een infuus dat het medicijn continu afgeeft. Dat gebeurt in een rustiger tempo, waardoor de kuur geen vijf dagen duurt, maar tien dagen. Hierdoor hebben kinderen een stuk minder last van bijwerkingen, terwijl de werking van het middel net zo goed blijft. In totaal zijn standaard vijf kuren nodig, met tussenpozen van drie weken.

Volgens het ziekenhuis in Utrecht zijn ouders en kinderen blij met de nieuwe behandelwijze. “Een paar jaar geleden moesten kinderen voor deze behandeling nog naar Amerika”, haalt het ziekenhuis een moeder aan. Haar dochter was een van de eerste kinderen die de mobiele pomp meekreeg. Het werkte uitstekend. “Onze dochter voelde zich goed en ging alle dagen met haar praktische rugzakje naar school.”

Ongeveer dertig kinderen per jaar krijgen de diagnose neuroblastoom. In totaal worden in Nederland gemiddeld 600 kinderen per jaar getroffen door een vorm van kanker. Behandelingen zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden, maar dat neemt niet weg dat nog altijd een op de vier kinderen met kanker overlijdt aan de ziekte. (ANP)