Zieke kinderen uit Gaza deze week naar Prinses Máxima Centrum

,

Twee zieke kinderen uit Gaza worden deze week in het Prinses Máxima Centrum ontvangen om behandeld te worden tegen kanker. Dat meldt een woordvoerder.

De kinderen komen naar het oncologische kinderziekenhuis, “zodat wij ze de zorg kunnen bieden die zij zo snel mogelijk nodig hebben”, aldus de woordvoerder. “Want voor de behandeling van kanker geldt dat uitstel grote risico’s met zich meebrengt.”

Zieke kinderen uit Gaza

De kinderen en hun directe familie hebben een visum voor medisch verblijf, meldt het ziekenhuis. “Daarnaast is er ook huisvesting geregeld voor beide gezinnen, nabij het Máxima. De duur van hun verblijf hangt af van het soort behandeling dat de kinderen nodig hebben en kunnen we op dit moment nog niet inschatten.”

Eerder deze maand meldde het kabinet al te verwachten dat zieke kinderen uit Gaza eind oktober of begin november naar Nederland kunnen komen. (ANP)

Meer over:Ziekenhuizen

