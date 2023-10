Ziekenhuis Amstelland: gebeurtenissen Israël raken ons

De aanval van de Palestijnse beweging Hamas op Israël tijdens het weekeinde heeft ook de patiënten en medewerkers van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen geraakt. Dat is het enige ziekenhuis in Nederland dat zich richt op joodse patiënten, met koosjere maaltijden en ruimte voor joodse gebruiken.

In een verklaring zegt de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, Sophia de Rooij: “Het is afschuwelijk deze heftige gebeurtenissen te zien. Juist in Ziekenhuis Amstelland raken deze ontwikkelingen diep. Waar, door haar Joodse identiteit en historie, menselijkheid, empathie, de nesjomme (Joodse ziel) en de zorg voor onze patiënten, altijd vooropstaan.”

Bijeenkomst

Het ziekenhuis heeft maandag met medewerkers gesproken over de aanval. Een woordvoerder zegt dat het een waardevolle bijeenkomst was. “Collega’s konden hun emoties delen. Daar is ook uitgesproken dat het belangrijk is om elkaar te steunen en elkaar op te zoeken.”

Over beveiligingsmaatregelen in en rond het gebouw in Amstelveen doet het ziekenhuis geen mededelingen, “maar daar is aandacht voor”. (ANP)