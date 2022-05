Ziekenhuis Amstelland verwelkomt nieuwe toezichthouder

Jacquelien Noordhoek-van der Staay is toegetreden tot de raad van toezicht van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

De raad heeft haar op 14 mei benoemd. Ze is daarmee tevens lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de raad van toezicht.

Noordhoek is directeur-bestuurder bij de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Daarnaast is zij onder meer tot januari 2022 lid geweest van de raad van toezicht van het Flevoland Ziekenhuis in Almere. Tevens heeft zij veel ervaring en kennis op het gebied van patiëntenparticipatie en is haar promotie over dit onderwerp in een afrondende fase, zo laat de organisatie weten.

Raad compleet

De toetreding van Jacquelien Noordhoek is op voordracht van de cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland en met zes leden is de raad weer compleet. Naast Jacquelien Noordhoek zijn voorzitter Paul Steman, Roman Tarlavski, Aviva Hekscher, Hendrik Verschuur en Peter Littooij lid van de raad.