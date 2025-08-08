Ziekenhuis Gelderse Vallei aan de slag met hybride aanpak

Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt 14 miljoen euro uit het Integraal Zorgakkoord om versneld over te stappen op hybride zorg.

Met steun van zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis zet het ziekenhuis zo een stap naar toekomstbestendige, betaalbare zorg.

Blijvende verandering

Het ziekenhuis noemt twee voorbeelden van hybride zorg. Zorg op afstand, waarbij patiënten thuis hun bloeddruk of gewicht meten en dit digitaal naar het ziekenhuis sturen. En eZorgpaden, waar patienten en zorgverleners informatie krijgen en delen.

Het inrichten van de zorg op de hybride manier gaat 2,5 jaar duren en is bedoelt als blijvende verandering. Met gebruik van digitale oplossingen, maar ook aandacht voor wat mensen nodig hebben om in de verandering mee te kunnen.