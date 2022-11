Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat op zaterdag opereren

Ziekenhuis Gelderse Vallei kampt door de personele krapte, inhaalzorg en de toename van patiëntzorg met lange wachtlijsten. “Hierdoor komen we met name toe aan spoedzorg en het behandelen van patiënten met een hoge urgentie. Sommige patiënten wachten hierdoor al lang op hun behandeling en we snappen dat dit heel vervelend is. Juist deze mensen willen we daarom sneller helpen door extra te opereren op zaterdag”, aldus De Jong.

Efficiëntere OK-capaciteit

Om in de wachtlijsten te snoeien, wordt op zaterdagen een start gemaakt met orthopedische ingrepen als heup- en knieoperaties en chirurgische ingrepen, zoals liesbreukoperaties. Het OK-personeel is bereid zich hiervoor extra in te zetten. Per 5 november start het ziekenhuis met opereren op zaterdag.

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt naast het opereren op zaterdag ook aan andere plannen om patiënten sneller te helpen. “We zijn bezig om onze OK-capaciteit efficiënter in te richten. Waar mogelijk en verantwoord verplaatsen we kleine ingrepen van de OK naar ons behandelcentrum”, vertelt Janet Rekker, manager van onder andere de operatiekamers. Met deze shift naar het dagcentrum doorlopen patiënten een minder intensief zorgtraject.