Ziekenhuis Gorinchem deels weer open

Een deel van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaat weer open. Maandagavond zijn de afdeling verloskunde en de kinderafdeling opengegaan en vanaf dinsdag kunnen patiënten weer terecht op de dagbehandeling voor hun chemokuur.

Het ziekenhuis ging zondag aan het eind van de middag per direct op slot voor bezoekers en nieuwe patiënten. Het gebouw werd afgezet met rood-witte linten. Het ziekenhuis nam de maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nadat was gebleken dat een vrouw met zware luchtwegklachten er een week had gelegen.

“Verder blijft de patiëntenstop van kracht en mogen bezoekers het ziekenhuis nog steeds niet in”, aldus een woordvoerster. “Maar we bekijken dat wel van geval tot geval. Zodat partners wel bij de bevalling kunnen zijn.” (ANP)