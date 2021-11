Ziekenhuis Leeuwarden huurt derde beveiliger in om agressie

Personeel bespuugd

De agressie vindt vaak plaats wanneer bezoekers worden aangesproken omdat zij bijvoorbeeld geen mondkapje dragen of met te veel tegelijk komen. Ook wordt personeel bespuugd. Namens de Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland maakte MCL donderdag een statement tegen de toenemende (verbale) agressie. “Het loopt de spuigaten uit”, zegt MCL-woordvoerder Gerard Akkerman. “De cijfers zullen per ziekenhuis verschillen, maar iedereen herkent het.”

Beveiliger

In Leeuwarden is de situatie dusdanig dat een derde beveiliger noodzakelijk is. “We geven dat geld liever uit aan een extra verpleegkundige, maar helaas is het nodig. Mensen voelen zich niet altijd veilig en soms zelfs bedreigd. De meesten houden zich aan de regels, maar je bewijst jezelf er geen dienst mee door de regels niet na te leven. Je draagt ook nog bij aan een hoger ziekteverzuim.” (ANP)