Ziekenhuis Nij Smellinghe in 2027 volledig van het gas af dankzij innovatieve warmtebatterij

Ziekenhuis Nij Smellinghe zet als eerste ziekenhuis in Nederland een grootschalige warmtebatterij in om de energietransitie te versnellen.

Met de ingebruikname van de zogeheten ‘PowerStove’ in het voorjaar van 2027 neemt het ziekenhuis afscheid van fossiele brandstoffen en wordt het CO2-neutraal op het gebied van energieverbruik.

Warmtebatterij

De PowerStove, ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Heatwacht, is een warmtebatterij die lokaal opgewekte groene stroom omzet in hitte. Deze warmte, die kan oplopen tot 360 graden Celsius, wordt dagen tot weken vastgehouden in een opslag van magnetiet (ijzererts).

Het ziekenhuis gebruikt de opgeslagen warmte vervolgens om stoom te genereren voor essentiële, hitte-intensieve processen, zoals de sterilisatie van medische instrumenten, de keuken en luchtbevochtiging.

Door deze innovatie worden de huidige gasgestookte stoomketels overbodig. Dit levert Nij Smellinghe een besparing op van 285.000 kubieke meter aardgas per jaar, wat gelijkstaat aan het jaarlijks verbruik van zo’n 275 huishoudens.