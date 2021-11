Ziekenhuis OLVG: QR-code in de zorg is onacceptabel

Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is tegen een verplicht vaccinatiebewijs voor de zorgmedewerkers, bezoekers en patiënten. “Een QR-code in de zorg is onacceptabel”, meldt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis reageert op opmerkingen in de media en politiek over een mogelijke QR-code in de zorg. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad en tevens burgemeester van Nijmegen pleit voor een QR-code op de werkvloer. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf eerder aan “helemaal niets te willen uitsluiten” wat betreft aanvullende maatregelen.

Groot risico

Het invoeren van een vaccinatiebewijs zou volgens het ziekenhuis een groot risico met zich meebrengen. “Dat personeel de zorg gaat verlaten. En juist die vakmensen die met hart en ziel zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in gevaccineerd of niet, hebben wij keihard nodig. Zonder deze mensen is zorg onmogelijk”, aldus het OLVG. Het OLVG wijst erop dat iemand die volledig gevaccineerd is nog steeds corona kan krijgen. “En als je besmet bent, kun je het ook weer overdragen aan iemand anders”, zegt een woordvoerster.

Respecteren de keuze

Het Amsterdamse ziekenhuis zegt ook grote voordelen te zien van vaccineren. “Maar we respecteren de keuze hierin van onze medewerkers en onze patiënten. Wij zullen als ziekenhuis altijd zorg verlenen aan iedereen. Gevaccineerd of niet.” (Skipr/ANP)