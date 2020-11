Interessant voor u

Opnamestop in vijf ziekenhuizen in Zuid-Holland

Sommige patiënten moesten bij gebrek aan een verpleegbed op de spoedeisende hulp overnachten. Ook in Brabant is de druk groot. Ziekenhuizen eisen strengere coronamaatregelen. Vraag Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht, de Rotterdamse ziekenhuizen Franciscus Gasthuis, Ikazia en Maasstad én het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel konden geen nieuwe coronapatiënten meer opnemen. Het Beatrixziekenhuis […]