Ziekenhuis Rivierenland biedt begrijpelijke uitleg over medicijnen aan

Ziekenhuis Rivierenland biedt nu een eenvoudige uitleg over medicijnen in het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Belangrijkste reden daarvoor is dat goed geïnformeerde patiënten hun medicijnen beter gebruiken.

Het ziekenhuis zet zich in voor betere gezondheidsvaardigheden van patiënten en willen een begrijpelijke organisatie voor iedereen zijn. “Het aanbieden van de bijsluiters van medicijnen in begrijpelijke taal en animatievideo’s sluiten hier goed bij aan,” zegt Rosa Smeets, ziekenhuisapotheker in ziekenhuis Rivierenland.

Online databank

Via een online databank krijgen patiënten in begrijpelijke taal uitleg over het gebruik van hun medicijnen. Voor ruim tienduizend medicijnen is ook een animatievideo beschikbaar. “De informatie is duidelijk en begrijpelijk; de teksten zijn ontwikkeld op taalniveau B1. Het gebruik van de eenvoudige uitleg van bijsluiters met animatievideo’s is een mooie ontwikkeling die ervoor moet zorgen dat patiënten goede uitleg krijgen over hoe een medicijn werkt, wat eventuele bijwerkingen zijn en waar ze op moeten letten”, vindt Smeets

“We verwachten dat veel patiënten geholpen zijn met de uitleg in begrijpelijke taal en we hopen dat met dit hulpmiddel de medicijnen die worden voorgeschreven in het ziekenhuis op een juiste manier worden gebruikt.”

Informatie op maat

“In het patiëntenportaal van het ziekenhuis kunnen patiënten de bijsluiter van het medicijn met eenvoudige uitleg bekijken. Als er een animatievideo beschikbaar is, is deze ook gelijk zichtbaar. Voor patiënten van het ziekenhuis zijn deze hulpmiddelen gratis te gebruiken. De informatie wordt op maat aangeboden. Dat betekent dat de informatie in de video is afgestemd op geslacht, leeftijd en de indicatie waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. Het systeem koppelt dit aan de gegevens van de patiënt. De animatievideo’s zijn beschikbaar in verschillende talen, inclusief ondertiteling voor doven en slechthorenden.