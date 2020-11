Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk reserveert extra bedden voor coronapatiënten. Daarom moeten geplande operaties worden geannuleerd of, indien mogelijk, verzet worden naar de locatie in Lelystad.

Vervelend

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur, zegt tegen Stad Nijkerk: “Het uitstellen van deze planbare operaties in Harderwijk is ontzettend vervelend voor onze patiënten. Zij wachten vaak al langer op een ingreep. Maar dit is nu onvermijdelijk om de urgente zorg, zoals spoedzorg en oncologie te kunnen laten doorgaan. Hier houden we het gebruikelijke aantal OK’s in Harderwijk voor beschikbaar.”