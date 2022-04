Ziekenhuis Tiel maakt tweede afdeling vrij voor opvang Oekraïners

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel maakt een tweede leegstaande afdeling vrij voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De nieuwe groep kan halverwege mei zijn intrek nemen in het ziekenhuis, zo meldt Rivierenland.

Sinds eind maart verblijven al Oekraïners in het ziekenhuis. Met die groep gaat het volgens bestuursvoorzitter Marc Hendriks van Rivierenland goed. “In korte tijd hebben de Oekraïense bewoners hun draai gevonden. Ze zijn zelfredzaam.” De gemeente Tiel vroeg onlangs om nog een tweede afdeling klaar te maken voor opvang.

Oekraïners

“Wanneer u voor een afspraak naar het ziekenhuis komt, kunt u een vluchteling tegenkomen, bijvoorbeeld bij de patiëntenuitgang of op de parkeerplaats”, zo schrijft het ziekenhuis aan patiënten. De kans dat mensen Oekraïners tegen het lijf lopen, is evenwel niet heel groot. De vluchtelingen verblijven in een gebouw waar geen patiënten liggen. “En als u iemand tegenkomt? Een praatje maken mag natuurlijk altijd.” (ANP)