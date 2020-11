Ziekenhuisopnames groeien ondanks afname positieve testen

Het aantal gemelde coronabesmettingen is dinsdag verder gedaald, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tezelfdertijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten gegroeid met 108 tot 2653, stelt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het RIVM 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305. De meldingen nemen al een aantal dagen af. Vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

Overlijdens

In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 64.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er bijna 376.000 Nederlanders positief getest. Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 113 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Maandag werd bekend dat 29 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Opnames

Het totaalaantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten bedraagt dinsdag 2653. Van deze patiënten liggen er 2044 op een verpleegafdeling en dus buiten de intensive care, 86 meer dan gisteren. Op de ic liggen 609 Covidpatiënten (waarvan 2 in Duitsland), 22 meer dan de dag ervoor.

Verplaatsing

Er liggen 449 patiënten om andere redenen dan corona op de ic, 34 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1058 (waarvan 2 in Duitsland), 56 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames is 364 in de kliniek en 59 op de ic. In de afgelopen 24 uur zijn er 29 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie 5 ic-patiënten. (ANP/Skipr)