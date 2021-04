Ziekenhuispersoneel krijgt snel vaccin van Janssen of Pfizer

Ziekenhuizen krijgen volgende week een eerste levering BioNTech/Pfizer-vaccins voor hun medewerkers onder de 60 jaar als het Janssen-vaccin dan niet beschikbaar komt. Een tweede levering volgt twee weken later. Daarmee kan volgens het ministerie van VWS de rest van het personeel met direct patiëntencontact worden gevaccineerd.

Deze medewerkers zouden de Janssen-vaccins nu al krijgen, maar omdat het toedienen ervan on hold staat, hebben de ministers De Jonge en Van Ark na overleg met Ernst Kuipers (voorzitter LNAZ) en NVZ-voorzitter Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen) dit plan bedacht.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) doet op dit moment onderzoek naar eventuele bijwerkingen van het Janssen-vaccin. Janssen heeft verzocht om de geleverde vaccins nog niet in te zetten. In de VS loopt onderzoek naar meldingen van ongewone bloedstollingen en een verlaagd aantal bloedplaatjes.