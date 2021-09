Ziekenhuistop vangt kwart miljoen euro na fusie

Van Ewijk werd in 2015 bestuurder van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onder zijn leiding fuseerde de zorginstelling een jaar later met Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, tot Santiz. Maar januari vorig jaar moest de ziekenhuis-topman vertrekken, nadat er in Winterswijk hevige onrust was ontstaan over de overheveling van zorg naar Doetinchem. Niet veel later liep de fusie op de klippen.

Vertrekpremie

De ziekenhuisbestuurder ontving een ontslagvergoeding van 74.526 euro. Daarnaast ontving hij na zijn vertrek nog zes maanden salaris. Onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen bestuurders in de publieke sector een maximale vertrekpremie van 75.000 euro ontvangen, in principe inclusief salarisdoorbetaling na vertrek.

Volgens woordvoerster Saskia Steenbergen is de vertrekregeling van Van Ewijk getoetst door juristen en deskundigen van de externe accountant en voldoet deze aan de WNT, die voor salarisdoorbetaling enkele uitzonderingen kent. (ANP)