Ziekenhuizen beginnen met vaccinatie 9000 kwetsbare patiënten

Ziekenhuizen beginnen zaterdag met het vaccineren van een groep kwetsbare patiënten, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg, tegen de NOS. “Het gaat om zo’n 9000 patiënten die bijvoorbeeld een orgaan- of beenmergtransplantatie hebben gehad of een ernstige immuunziekte hebben.”

De ziekenhuizen nemen deze taak op zich, zodat de behandeld arts vanaf het begin betrokken is bij de vaccinatie en de effecten daarvan. In de vaccinatiestrategie zou deze groep kwetsbaren waarschijnlijk later aan de beurt zijn vanwege hun (jonge) leeftijd. Het RIVM heeft de patiënten die hiervoor in aanmerking komen een uitnodiging gestuurd.