Ziekenhuizen geven elkaar live inzage in drukte op SEH’s

Ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland kunnen binnenkort elkaars drukte op de spoedeisende hulp (SEH) in de gaten houden via een live-dashboard. Ook kunnen zij hierin zien hoeveel opnamebedden bij andere ziekenhuizen en in het eigen ziekenhuis beschikbaar zijn. De ziekenhuizen denken door gebruik van de applicatie, 2TWNTY4, de drukte optimaal te verdelen.

Het scheelt naar verwachting veel ambulanceritten en tijdrovende telefoontjes tussen ziekenhuizen onderling. Een ambulancedienst of meldkamer kan namelijk uit eigen beweging of op verzoek voor een ander ziekenhuis kiezen, wanneer de patiënt in kwestie niet per se dáár hoeft te zijn.

Annemarie van der Velden, medisch manager van de SEH in het Albert Schweitzer ziekenhuis: “De kans wordt veel kleiner dat patiënten vanaf de SEH waar ze in eerste instantie gebracht zijn, later toch naar een ander ziekenhuis moeten worden gereden voor een opname. En als dat gebeurt, dan kunnen we in 2TWNTY4 in elk geval zien waar het meest geschikte bed voor die patiënt nog vrij is.”

Piekdrukte

De applicatie helpt ook bij het managen van de doorstroming binnen een ziekenhuis. Door de voorspellende functie van de applicatie, gebaseerd op data uit het verleden en de huidige patiëntaankondigingen, kan een ziekenhuis namelijk ook bij zichzelf eerder piekdrukte zien aankomen. “Het systeem ‘weet’ meer dan wij”, aldus Van der Velden. “We kunnen bij zo’n verwachte piekdrukte eerder actie ondernemen, door extra personeel in huis te roepen of door andere ziekenhuizen tijdig om bijstand te vragen. We kunnen vervolgens óók zien aan welk ziekenhuis we dat het beste kunnen vragen.”

Elektronisch patiënten dossier

Functioneel applicatiebeheerder Wim de Graaf van het Albert Schweitzer ziekenhuis zegt dat de applicatie zijn gegevens direct uit het elektronisch patiënten dossier haalt, maar dat de data niet te herleiden zijn tot patiënten. “Alle aangesloten ziekenhuizen werken met HiX en kunnen dus precies dezelfde data ophalen en tonen. Iedereen ziet realtime de drukte op SEH’s en kliniekbedden.”

Het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn al aangesloten: negen andere ziekenhuizen in de regio volgen één voor één. Het is de bedoeling dat alle ziekenhuizen uiterlijk in maart 2021 bij de applicatie zijn aangesloten. Ook drie ambulancediensten en meldkamers kunnen meekijken op het dashboard. Bij elke nieuwe deelnemer wordt het effect groter.