Ziekenhuizen hebben redelijk rustige dag achter de rug tijdens code oranje

Ziekenhuizen hebben het woensdag over het algemeen redelijk rustig gehad met het winterweer. Door zware sneeuwval en gladheid gold code oranje in vrijwel het gehele land, maar het aantal gewonden viel op de meeste plaatsen mee.

Onder meer Radboudumc in Nijmegen, het Martini Ziekenhuis in Groningen, VieCuri in Venlo, Máxima MC in Veldhoven, de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder, het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Deventer Ziekenhuis laten weten dat de drukte meeviel. Bij ziekenhuis BovenIJ in Amsterdam-Noord waren er niet meer gewonden dan op andere dagen en het HagaZiekenhuis zag in Den Haag en Zoetermeer “maar enkele patiënten”.

Volle toeren

“Blijkbaar hebben veel mensen goed geluisterd naar alle oproepen om binnen te blijven en voorzichtig te zijn”, constateert Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom), waar het rustiger was dan in de afgelopen dagen. Het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp vermoedt ook dat mensen “zich goed hebben voorbereid op het weer”. Bij het Rijnstate in Arnhem was het iets minder druk dan in de afgelopen dagen. “Ik denk dat mensen gehoor geven aan de oproep om binnen te blijven”, vermoedde een woordvoerder.

In ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede was het wel drukker dan normaal door de gladheid. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis had het “iets drukker dan gebruikelijk als gevolg van de gladheid”. In het OLVG in Amsterdam liep de wachttijd op de spoedeisende hulp op, maar er was “absoluut geen sprake van onveilige situaties. Uiteraard zien we meer breuken dan op een zomerse dag.” Hilversums Nieuws meldt dat Tergooi MC extreme drukte ervaart op de SEH door een sterke toename van winterongelukken. Volgens een woordvoerder draait het ziekenhuis op volle toeren en is de instroom van patiënten fors toegenomen.

Afspraak verzetten

De mensen die in het ziekenhuis belandden, hadden veelal klachten die vaker voorkomen bij gladheid, zoals gebroken polsen, heupen en enkels en kneuzingen.

De ziekenhuizen kregen wel veel vragen van mensen die hun afspraak wilden verplaatsen omdat ze liever niet de weg op wilden. Sommige gesprekken werden telefonisch of digitaal afgehandeld. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers hadden soms moeite om op hun werk te komen, maar dat had nergens grote gevolgen voor de bezetting. (ANP)