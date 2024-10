Ziekenhuizen hebben te weinig infuuszakken door orkaan Helene

Nederlandse ziekenhuizen hebben te weinig infuuszakken. Dat komt doordat een fabriek in de Verenigde Staten tijdelijk dicht is door orkaan Helene.

“Er worden per direct 25 procent minder infuuszakken aan Nederland geleverd”, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen.

Fabriek in North Carolina

De getroffen fabriek is van het bedrijf Baxter en staat in de staat North Carolina. Volgens het coördinatiecentrum merken alle ziekenhuizen in Nederland het tekort. “Nederlandse ziekenhuizen die een contract hebben met Baxter, zullen dit direct merken. Maar ook andere ziekenhuizen, en andere zorgaanbieders, zullen merken dat er minder infuuszakken geleverd worden.”

Plaatselijk verdoven

Landelijk overleg moet ervoor zorgen dat patiënten er zo min mogelijk van merken. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft artsen het advies gegeven zuiniger om te gaan met de infuuszakken. Zo kunnen ze de vloeistof ook op andere manieren toedienen. Soms kunnen ze een patiënt plaatselijk verdoven in plaats van volledig onder narcose brengen. Die ‘landelijke beperkende maatregelen’ gelden in elk geval tot half januari. (ANP)