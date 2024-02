Ziekenhuizen in grensstreek merken weinig van boerenprotesten

Ziekenhuizen in het zuiden van het land merken niet veel van de protesten van Belgische boeren aan de grens. Patiënten en medewerkers die aan de andere kant van de grens wonen, slagen er tot nu toe gewoon in om de reis te maken, laten de ziekenhuizen weten.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zegt dat de grensovergang bij Poppel, ten zuiden van de stad, gewoon open is. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft “geen signalen dat er afspraken worden afgezegd hierom. We hebben wat personeel over de grens wonen, maar ook hier leidt het gelukkig niet tot problemen.” Dat geldt ook voor Maastricht UMC, het grootste ziekenhuis in Limburg.

Maneuvers maken

Ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen zegt “geen noemenswaardige last” van de protesten te hebben. “Het speelt zich nu meer af rond Antwerpen. Op donderdag was Gent aan de beurt en toen hebben sommigen wel maneuvers moeten maken, maar onze ambulances die naar UZ Gent moesten hadden er geen last van”, zegt een woordvoerder. (ANP)