Ziekenhuizen in het noorden zeggen afspraken en operaties af

Enkele ziekenhuizen in het noorden van het land hebben vanwege de gladheid alle afspraken tot woensdag 12.00 uur afgezegd. Het gaat onder meer om Nij Smellinghe in Drachten (Friesland) en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Afspraken en operaties gaan niet door. Ook het Frisius MC in Friesland heeft alle operaties en afspraken tot het middaguur geannuleerd, op alle locaties.

Het UMCG in Groningen meldt alleen nog acute zorg te leveren. Alle geplande afspraken, behandelingen en operaties zijn tot 12.00 uur geannuleerd. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek (Friesland) heeft eveneens afspraken en operaties afgezegd. Acute zorg gaat door (zoals spoedoperaties en spoedbevallingen). De vestiging van dit ziekenhuis in Emmeloord (Flevoland) ligt in een gebied waarvoor geen code rood is uitgeroepen, maar voor de zekerheid geldt de maatregel ook daar. Thuiszorgteams van het ziekenhuis plannen eerst de noodzakelijkste zorg in.

In Assen (Drenthe) zijn in het Wilhelmina Ziekenhuis ook alle afspraken en geplande operaties vervallen. (ANP)