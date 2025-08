Ziekenhuizen in Noord Nederland richten zorgnetwerk darmziekten op

Ze willen hiermee patiënten met een chronische darmziekte sneller nieuwe behandelingen bieden, dubbele diagnostiek voorkomen en meer gebruikmaken van elkaars expertise.

Multi disciplinair overleg

Gerard Dijkstra, maag-darm-lever-arts in het UMCG en voorzitter van IBD North: “In elk ziekenhuis in de regio willen we patiënten dezelfde goede zorg geven, maar niet alle ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in chronische darmziektes zoals colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. En we willen graag dat patiënten dicht bij huis terechtkunnen en alleen als het nodig is naar een expertisecentrum moeten reizen.” Daarom heeft het UMCG een regionaal multidisciplinair overleg opgezet. Elke donderdag van 12.00 tot 13.00 uur kunnen behandelaren uit andere ziekenhuizen online met de MDL-artsen en chirurgen gespecialiseerd in IBD, overleggen over hun patiënten. Ook is er intussen voor gezorgd dat alle behandelaars dezelfde protocollen gebruiken. Door behandelgegevens en uitkomsten van heel veel patiënten te verzamelen, hopen de specialisten met AI in de toekomst persoonlijke ziekteprofielen te kunnen opstellen en het beste behandelresultaat te kunnen voorspellen.

IBD North

De ziekenhuizen die samen IBD North vormen, zijn: Frisius Medisch Centrum Leeuwarden, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Martini Ziekenhuis Groningen, Isala Klinieken Zwolle, Medisch Spectrum Twente, Treant Zorggroep Emmen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Nij Smellinghe Drachten en Universitair Medisch Centrum Groningen.