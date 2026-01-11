Skipr

Ziekenhuizen in noorden waarschuwen voor gladheid, zorg gaat door

,

Ziekenhuizen in de noordelijke provincies waarschuwen hun patiënten dat het maandagochtend heel glad kan zijn. Als ze de weg niet op willen, kunnen ze contact opnemen om een afspraak telefonisch te houden of die te laten verzetten.

Operaties en behandelingen in de ziekenhuizen gaan in principe gewoon door. Dat melden onder meer Frisius MC (Leeuwarden en Heerenveen), het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal) en het Ommelander Ziekenhuis (Scheemda). Nij Smellinghe in Drachten zegt dat in de afgelopen dagen zoveel mogelijk geplande afspraken al zijn veranderd in telefoongesprekken.

Afspraken en colleges

Isala (Meppel en Zwolle) laat weten dat mensen die voor 10.00 uur een afspraak hebben, die niet hoeven af te bellen. Ze kunnen later contact opnemen voor een nieuwe afspraak.

Het academische ziekenhuis UMCG in Groningen meldt dat de colleges van studenten geneeskunde doorgaan, maar mogelijk online. Ze zijn niet verplicht op locatie aanwezig te zijn. Tot 14.00 uur vervallen tentamens. (ANP)

