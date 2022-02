Ziekenhuizen in westen van het land passen schema’s aan om storm Eunice

Meerdere ziekenhuizen in het westen van het land passen hun schema’s aan vanwege de storm Eunice, die vanaf vrijdagmiddag voor gevaarlijke situaties kan zorgen in vrijwel heel het land. De storm zal naar verwachting het krachtigst zijn in de kustprovincies.

Het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlietland annuleert alle middagspreekuren op de poliklinieken. Dat zijn de afdelingen van het ziekenhuis waar mensen komen voor bijvoorbeeld een controle, maar waar ze niet worden opgenomen. “Wanneer mogelijk bieden we patiënten een digitaal consult aan,” aldus het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat de afspraak wordt verplaatst naar een andere dag.

Maasstad

Het Maasstad Ziekenhuis in dezelfde stad laat weten dat er minder spreekuren plaats zullen vinden vanwege Eunice en ook gaan poliklinieken eerder dicht. Patiënten voor wie er iets verandert, krijgen een telefoontje. De afspraak zal later of telefonisch plaatsvinden. Wie niets hoort van het ziekenhuis kan gewoon naar de afspraak komen, zo zegt Maasstad op haar website.

Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis, eveneens in de havenstad, adviseert bezoekers om vrijdag niet langs te gaan bij naasten die liggen opgenomen. Wie toch wil komen, is in principe welkom. De bezoektijden zijn niet veranderd, zo laat het ziekenhuis weten.

Ijsselland

De pendeldienst van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel rijdt al vanaf vrijdagochtend 11.00 uur niet meer. De pendelbus rijdt normaal tussen een nabijgelegen metrostation en het ziekenhuis. IJsselland laat weten te stoppen met de bus “vanwege de veiligheid van onze chauffeurs en reizigers”. (ANP)